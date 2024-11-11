Под ръководството на Окръжната прокуратура в Ловеч се води разследване за убийство на млад мъж при сбиване между роми в ловешко село.

На 9 ноември около 02:40 часа в Районното управление на МВР в Ловеч е получен сигнал за скандал и последвал бой между група лица в село Баховица.

Пострадали са двама мъже - 30-годишен, с опасност за живота, и 26-годишен, който е със средна телесна повреда. Мъжете са откарани за лечение в болница.

На 10 ноември е получена информация от болничното заведение, че пострадалият 30-годишен мъж е починал.

По случая е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за възникване на скандала, както и лицата, участвали в сбиването.

Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура - Ловеч.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK