Президентът Румен Радев награди офицери от ВВС с почетния знак на президента.

Награждаването е по случай 16 октомври – Деня на авиацията и Военновъздушните сили.

Отличието получиха генерал-майор от резерва Иван Парапунов, подполковник Стефан Стефанов и майор Димитър Григоров за своя принос към националната сигурност.

Президентът изтъкна приноса на генерал-майор от резерва Иван Парапунов за изграждането и укрепването на ВВС и за създаването на фондация „Български военновъздушни сили“, която подпомага приемствеността и популяризирането на авиационната идея у нас.

Под Стефан Стефанов пък проявил висок професионализъм и лична смелост при гасенето на горски пожари през изминалото лято край Пирин и Долни Воден, а майор Димитър Григоров се отличава с отлична летателна подготовка и всеотдайна служба при охраната на въздушното ни пространство.

В словото си държавният глава подчерта, че тримата отличени са пример за професионализъм, дълг и отдаденост на авиационната кауза.

