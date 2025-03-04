Премиерът Росен Желязков свиква заседание на Съвета по сигурността

Министър-председателят Росен Желязков свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.
Темата на заседанието е „Преглед и анализ на актуалната геополитическа ситуация и произтичащите от нея рискове за националната сигурност”.
Освен до постоянните членове на Съвета, покани за участие в заседанието са изпратени и до председателите на всички парламентарни групи.
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