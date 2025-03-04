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Премиерът Росен Желязков свиква заседание на Съвета по сигурността

Ще се анализира актуалната геополитическа ситуация и произтичащите от нея рискове

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:40 ч. 04.03.2025 г.

Министър-председателят Росен Желязков свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Темата на заседанието е „Преглед и анализ на актуалната геополитическа ситуация и произтичащите от нея рискове за националната сигурност”.

Освен до постоянните членове на Съвета, покани за участие в заседанието са изпратени и до председателите на всички парламентарни групи.

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