Премиерът Росен Желязков свиква заседание на Съвета по сигурността

Министър-председателят Росен Желязков свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Темата на заседанието е „Преглед и анализ на актуалната геополитическа ситуация и произтичащите от нея рискове за националната сигурност”.

Освен до постоянните членове на Съвета, покани за участие в заседанието са изпратени и до председателите на всички парламентарни групи.