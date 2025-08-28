Предупреждения за морско вълнение до 4 бала в Бургас: Вълните може да стигнат 2,5 метра

Жълт код за морско вълнение до 4 бала в област Бургас е обявен за утрешния ден - 29 август. Това представляват вълни до 2,5 метра.

И утре времето ще се задържи слънчево със слаб, в Източна България до умерен вятър предимно от Изток. Максималните температури още малко се повишават - очакваме стойности между 30° и 35°.

В събота през почти целия ден очакваме слънчево време.

Температурите още малко ще се повишат и максималните стойности ще са предимно между 31° и 36°.

Снимка: bTV

Привечер в събота и през нощта срещу неделя краткотрайни валежи и гръмотевици се очакват в Западна България, а през деня в неделя – на много места из цялата страна.

Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Дневните температури ще се понижат.

Снимка: bTV

В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове.

В понеделник все още са възможни изолирани краткотрайни превалявания.