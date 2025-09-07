Незаконни лекарства, продавани като GLP-1 рецепторни агонисти за понижаване на теглото и при диабет, представляват сериозен риск за здравето.

За това предупреждава на сайта си Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА).

EMA и Ръководителите на агенциите по лекарствата (HMA) предупреждават обществеността за нарастващата заплаха от незаконни лекарства, рекламирани и продавани онлайн в Европейския съюз (EС).

През последните месеци се наблюдава рязко повишаване в броя на незаконните лекарства, продавани като GLP-1 рецепторни агонисти, например семаглутид, лираглутид и тирзепатид, за понижаване на теглото и при диабет. Тези продукти, често продавани чрез измамни уебсайтове и промотирани в социалните медии, не са разрешени за употреба и не отговарят на необходимите стандарти за качество, безопасност и ефикасност, съобщават от ЕМА.

Такива незаконни продукти може изобщо да не съдържат обявените активни вещества, както и да съдържат други вещества във вредни количества.

Поради това хората, които използват тези продукти, са изложени на много висок риск от неуспех на лечението, неочаквани и сериозни проблеми със здравето и опасни взаимодействия с други лекарства.

Компетентните органи са установили стотици фалшиви профили, реклами и списъци за електронна търговия във Facebook, голяма част от които са извън ЕС.

Някой от тези измамни уебсайтове и реклами в социалните медии злоупотребяват с официално лого и използват фалшиви препоръки, за да подвеждат потребителите.

GLP-1 рецепторните агонисти са лекарства, отпускани по лекарско предписание за сериозни заболявания като диабет и затлъстяване. Те трябва да се прилагат под наблюдението на медицински специалист. Пациентите, които мислят, че може да имат полза от лечение с GLP-1 рецепторни агонисти, трябва да говорят с лекар и не трябва да купуват тези лекарства без рецепта, както и от източници, различни от законни търговци на дребно с лекарства (аптеки), апелират от ИАЛ.

Предупредителни знаци, че дадено лекарство може да е незаконно

Един продукт вероятно е незаконен, ако:

се рекламира като „одобрен“ от национален компетентен орган или е включено официалното лого на национален компетентен орган или на ЕМА;

се продава чрез неофициални уебсайтове или платформи на социалните мрежи;

се твърди, че е по-добър от разрешените за употреба лекарства без научни доказателства;

не е наличен в аптеки, притежаващи разрешение за търговия на дребно с лекарства, или чрез доставчици на здравни грижи;

уебсайтът, който го предлага, няма общото лого на ЕС или не е вписан в национален регистър.

ЕМА и националните компетентни органи не одобряват и не промотират конкретни продукти или марки. Всяко твърдение, което предполага обратното, е невярно, припомнят оттам.

