Предимно облачно в сряда с температури между 4 и 9 градуса

В сряда ще преобладава облачно, в равнините и мъгливо време. На отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб североизточен, в източните райони - до умерен северен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, максималните - между 4 и 9. В София минимална температура около 0, максимална - около 6 градуса, Плевен, Велико Търново и Монтана – също 6 градуса, Благоевград, Пловдив и Русе – 8 градуса, Сандански – 9.

В планините ще е облачно, на много места със слаби валежи от сняг. Ще духа до умерен североизточен, по билата – запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1 градус, на 2000 метра - около минус 4.

Над Балканите ще бъде предимно облачно, с температури между 5 и 15 градуса, очакват се и превалявания от дъжд над Атина. Максимални температури: София – 6 градуса, Белград – 5, Букурещ – 7, Скопие и Истанбул – 12, Солун – 13, Атина – 15 градуса.