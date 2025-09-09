На 20 септември отново обединяваме усилия с хиляди доброволци от страната в инициативата „Да изчистим България заедно“. За 14 пореден път кампанията на bTV ще даде пример за отговорно отношение към природата и лична ангажираност за средата, в която живеем.

Тази година кампанията поставя акцент върху устойчивото потребление и управлението на текстилни отпадъци - проблем, който придобива все по-голяма важност в глобален мащаб. Защото според статистиката в света ежегодно се изхвърлят 92 милиона тона текстил - или камион с дрехи депониран на сметището всяка секунда.

Инициативата „Да изчистим България заедно“ отново е в рамките на Световния ден на почистването. А България беше включена в експозиция, която представя въздействието на глобалната инициатива в повече от 160 държави.

Преди 10 години Хайди Солба не е предполагала, че ще се превърне в лидер и вдъхновение на най-мащабното световно движение, обединяващо днес 164 държави около общата кауза за по-чист и устойчив свят.

„Когато осъзнаеш, че светът има нужда от изцеление, и че ти трябва да направиш нещо, за да имаме бъдеще – тогава се появява тази сила. Когато отвориш очите си за нуждите на природата и почувстваш болката ѝ – тогава идва вътрешната мотивация“, споделя Хайди Солба пред камерата на bTV.

Let's Do It World е естонска организация с глобално влияние, стояща зад Световния ден на почистването, провеждаща се вече 8 години по целия свят, включително и в България.

„Голямата промяна не настъпи след първия Световен ден на почистването, а след първото национално почистване в Естония през 2008 г., когато започна тази идея. Тогава успяхме да ангажираме онези „магически“ 5%, които са нужни за системна промяна в обществото. Днес хората са доста осъзнати. Ако някой изхвърли боклук, друг веднага ще му каже: „Извинете, нещо падна, може би е Ваше, може ли да го съберем?“ или „Изпуснахте нещо!“ Когато излизам на разходка с кучетата, и аз събирам отпадъци и виждам, че много други правят същото“, каза Солба.

Хайди споделя, че осъзнаването как произвеждаме и консумираме е най-трудната стъпка за всяко общество, която се случва с различно темпо по света.

„В Европа организации като нашата съществуват от десетилетия, а осведомеността за отпадъците е висока. Вече има изградена концепция за кръгова икономика, но все още много хора не знаят, че фасовете са чиста пластмаса, ако се обърне внимание на филтъра. Европа трябва сериозно да се фокусира върху борбата с фасовете и мокрите кърпички, на които много държави вече са забранили продажбата.

В Африка проблемът е друг — ние, в Европа, изпращаме стари дрехи, гуми и автомобили там, превръщайки континента в световно сметище. Трябва да бъдем честни със себе си — светът не е толкова голям. Споделяме общи ресурси като въздух, слънце и вода и трябва да осъзнаем, че светът е като стая от нашия дом, а отношението ни към него има значение.

В Африка почвите са деградирали, населението ще се удвои, климатът се влошава и може да има огромен миграционен натиск към по-благоприятни места, включително Европа. Трябва да сме подготвени.

В Азия проблемите са свързани с индустрията — Китай, Бангладеш, Индия са сред големите индустриални центрове, но не трябва да забравяме, че най-големите консуматори сме ние — САЩ и ЕС. И ние също носим своята отговорност“, каза още Солба.

Едно от предизвикателства, с които днес се сблъскват организации като тази, е феноменът, известен като greenwashing или така нареченото „зелено изпиране“.

„Има големи корпорации и организации, които само се показват на почиствания, но в същото време изчерпват ресурси от цели региони и прогонват вековни местни общности, които после трудно се интегрират в модерните общества и често остават бездомни. Това лично съм виждала в Латинска Америка и знам, че е глобален проблем. Вярвам, че всяка организация може да работи в полза на обществото и бъдещето, като намери баланс между приходите си и реалния принос към света“, коментира Солба.

Но какво е мястото на екологията в един свят, разтърсван от политически напрежения и военни конфликти?

- Почиствания се провеждат дори в региони с войни – като Украйна и централна Африка. Също и на места, засегнати от природни бедствия, като големите наводнения в Пакистан и горските пожари в Гърция, където нашият екип не само събираше отпадъци, но и помагаше на местните в борбата с огъня. Живеем в динамичен и постоянно променящ се свят и трябва бързо да се адаптираме към нуждите на обществото.

За да подкрепи усилията на екипите по света, Let's Do It World открива фотоизложба в Естония, показваща въздействието на почистванията в 22 страни, сред които и България.

„Не можахме да включим всички 164 държави от мрежата, затова проведохме конкурс и избрахме 22.

Изложбата представя големи фототабла с качествени снимки и истории от всяка страна. България е свършила впечатляваща работа за повишаване на обществената осведоменост чрез различни инициативи, които ме вдъхновиха искрено. Сред историите е и украинският проект SOS. В Естония и Латвия се работи по проблемите на уязвимото Балтийско море. За нас е важно да покажем, че не сме просто организация за почистване, а за дълбока промяна“, сподели Солба.

България е включена в изложбата чрез най-голямата доброволческа инициатива у нас - кампанията на bTV „Да изчистим България“, която вече седем години подкрепя глобалното движение. Фотографиите, представящи страната ни са заснети от мултимедийния репортер на bTV Ладислав Цветков. Те показват усилията и отдадеността на хиляди доброволци. До момента в кампанията са се включили близо 3 102 000 доброволци, които са почистили 28 800 нерегламентирани сметища и замърсени зони и са събрали над 100 хиляди тона отпадъци.

Имаме тази мрежа именно благодарение на организации като вашата медия в България. В световен мащаб е изключително уникално, че в България Световният ден на почистването се ръководи от медия. Вярвам, че вие давате пример и показвате на медиите по света колко важна роля играят те в оформянето на обществото.

Подчертаването на ролята на медиите е от огромно значение в съвременния свят, а вие сте единствената организация, която реализира това чрез медийна структура.

Изложбата ще обиколи ключови международни локации в следващите две години, сред които централата на Програмата на ООН за околна среда и Европейският парламент.

„Работим по създаването на следващия call and media center за Световния ден на почистването, който планираме да бъде в Украйна. Защо? Защото искаме да привлечем вниманието на международните медии. Време е да заявим: „Околната среда е важна дори в зони на военни конфликти“, каза още Хайди Солба.

