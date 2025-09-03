Прокуратурата в Стара Загора повдигна обвинения на двама полицаи на 26 и 36 години. Те са предадени на съд за убийството на 47-годишен мъж в Казанлък.

Престъплението е извършено от полицейски орган при изпълнение на службата и по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

На 26 февруари е подаден сигнал на тел. 112 за извършена кражба на велосипед в Казанлък. На място пристигнали полицейски служители, сред които двамата обвиняеми.

Те установили, че велосипедът се намира в коридора на къщата на убития. Пред полицаите той отрекъл да го е вземал, бил неспокоен, но не проявил агресия към тях, нито съпротива.

Въпреки това ескалирало напрежение, при което двамата полицаи започнали да нанасят удари с юмруци и ритници по тялото на мъжа. Те продължили да го бият и след като му поставили белезници.

В резултат на побоя мъжът получил тежка гръдна и коремна травма, множество счупвания на ребра, увреждане на вътрешни органи и кръвоизлив, вследствие на което починал в болнично заведение.

Двамата обвиняеми са с взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

