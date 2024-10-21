29-годишна жена е била принудена да се качи в автомобил на улица в село Ряховците, община Севлиево.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

След принудата, при движение в посока село Крушево ѝ е бил нанесен побой от две жени на 53 и 36 г.

Те са отнели мобилния ѝ телефон и смарт часовник, и са я оставили на пътя между Севлиево и Крушево.

В резултат от проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установен и водачът на автомобила – 34-годишен севлиевец.

Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

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