Коалицията ПП-ДБ закри предизборната си кампания в София в последния ден преди деня на размисъл.

Това стана с концерт пред Народния театър „Иван Вазов“ в София с участието на Д2 и No More Many More.

Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков даде заявка за победа в неделя и призова хората да гласуват.

„Втора сглобка няма да има по начина, по който се случи. Няма да бъдем с Борисов и Пеевски, не защото има нещо лично, а защото видяхме, че лимитът на тяхната реформа е достигнат. Ние ще продължаваме да се борим за България като една нормална европейска държава, ще продължаваме да се борим за институции, които ще работят на чист принцип“, заяви Петков.

В рамките на близо 2 месеца коалицията проведе открити разговори в над 30 населени места в България и чужбина, лидерите представиха визията за България, обявиха от ПП-ДБ.