Юлиян Попов е номинацията на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за еврокомисар, научи bTV.

Попов е бивш министър на околната среда и водите в кабинета на Николай Денков.

Юлиян Попов е роден на 21 септември 1959 г. в София. Той е сред създателите на частния Нов български университет и негов пръв изпълнителен директор. Преди да стане министър той е председател на борда на Българското училище по политика и член на борда на Американския университет в България.

Юлиян Попов създава първия български блог за актуални политически публикации.

Негови статии за европейска политика, разширяване на Европейския съюз, енергетика и устойчиво развитие са публикувани във водещи международни издания, като Би Би Си, „Ал-Джазира“, Financial Times, The Independent, EU Observer, European Voice, The Scotsman, Gazeta Wyborcha, Dziennik и др.

„Юлиян Попов е един от най-влиятелните гласове в Европа по темата „Енергетика“ и затова ние се спираме на него като непартийна кандидатура и експерт с висока компетентност. В момент на политическа криза, издигането на непартийна фигура със статут на световен експерт е начинът да покажем, че българският интерес е по-голям от тясно партийния“, посочват от коалицията.

В съобщение до медиите се казва още, че България трябва да получи ресор в ЕК, който да бъде стратегически за страната ни. „Ние смятаме, че ресор „Енергетика“ е подходящ, тъй като България доказа, че успя да се освободи от енергийната зависимост от Русия в областта на газа, нефта и ядреното гориво“, казват още от ПП-ДБ.