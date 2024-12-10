Голям пожар избухна днес във Варна на бул. „Цар Освободител“, предаде кореспондентът на bTV в региона.

Пламъците изпепелиха автомобилен сервиз. Един човек е пострадал при инцидента – откаран е във Военноморската академия.

Пожарът е възникнал около 12:30 ч., като пламъците бързо са обхванали целия сервиз на площ от 100 квадратни метра.

За около час огнеборците успяха да се справят с пламъците и огънят беше потушен.

Временно движението по булеварда беше ограничено, бяха блокирани и автобусите на градския транспорт, които се движат по бул. „Цар Освободител“

Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.

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