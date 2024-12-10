Голям пожар избухна днес във Варна на бул. „Цар Освободител“, предаде кореспондентът на bTV в региона.
Пламъците изпепелиха автомобилен сервиз. Един човек е пострадал при инцидента – откаран е във Военноморската академия.
Пожарът е възникнал около 12:30 ч., като пламъците бързо са обхванали целия сервиз на площ от 100 квадратни метра.
За около час огнеборците успяха да се справят с пламъците и огънят беше потушен.
Временно движението по булеварда беше ограничено, бяха блокирани и автобусите на градския транспорт, които се движат по бул. „Цар Освободител“
Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK