В горския фонд между с. Изгрев и с. Лозенец е възникнал пожар, съобщава община Царево.
Екипи на пожарната, горските служби и общината работят на терен за неговото овладяване и са включени в гасенето на пожара.
Предупредени са животновъдите и стопанствата в района, казаха още от общината.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK