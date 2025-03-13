В горския фонд между с. Изгрев и с. Лозенец е възникнал пожар, съобщава община Царево.

Екипи на пожарната, горските служби и общината работят на терен за неговото овладяване и са включени в гасенето на пожара.



Предупредени са животновъдите и стопанствата в района, казаха още от общината.

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