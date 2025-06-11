Пожар гори в дискотека в Пловдив, която се помещава в корпуса на голям хотел. На място са 7 пожарникарски екипа, които гасят. Огнеборците са въоръжени и с автомеханична стълба, с която се опитват да влязат през покрива.

Изгорели са кабелите, окачения таван и изолацията. Дискотеката е била затворена за ремонт, научи bTV.

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