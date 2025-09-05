Възникнал днес следобед пожар край кюстендилското с. Ломница, обхваща голяма площ гора, храсти и овощни насаждения. Фронтът му се разраства, казаха за БНР кметове на засегнатите съседни села Мазарачево, Драговищица и Ломница. Ситуацията е тежка, каза и кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Общината е пратила две водоноски, има ангажиран и булдозер. Техника са изпратили и от Пътното управление.

На място гасят четири екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Кюстендил, пристигнали и два екипа от Дупница, изпратени са и горски работници, доброволци.

Ивайло Чалъков, експерт по управление при кризи към Общината, заяви, че В момента гори посока Ломница. "Доброволци са на линия, пожарна безопасност, водоноските на чистотата. Действаме по фронта и го локализираме. Пожарът е огромен, разпростира се в широк фронт, но се овладява. Действаме усилено, така че се надяваме да го локализираме".

От ръководството на Общината, кметове на села от района, от местното население са на терена.

Кметът на Соволяно Пламен Илиев посочи, че горят горски масиви - бор, овошки, черешови дървета, както и смрика. Периметърът на пожар е голям. Засега няма засегнати къщи".