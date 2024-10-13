Пожар изпепели напълно цех за възглавници в пловдивското село Скутаре.
Около 16:00 часа димът се виждал от район „Тракия“ в Пловдив. Сигналът за бедствието е подаден малко след 16:00 часа.
На място по тревога са изпратени пет екипа пожарникари.
Огънят бързо е обхванал хале, пригодено в цех за производство на матраци.
Причината за пожара - искра при заваряване.
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