Пожар изпепели напълно цех за възглавници в пловдивското село Скутаре.

Около 16:00 часа димът се виждал от район „Тракия“ в Пловдив. Сигналът за бедствието е подаден малко след 16:00 часа.

На място по тревога са изпратени пет екипа пожарникари.

Огънят бързо е обхванал хале, пригодено в цех за производство на матраци.

5 снимки Снимка: bTV

Причината за пожара - искра при заваряване.

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