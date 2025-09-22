Сухи треви и стърнища горят на пътя между панагюрските села Попинци и Левски. Заради задимяването движението по пътя е спряно.

На място има два противопожарни екипа и един оперативен от пожарните служби в Пазарджик и Панагюрище. По информация на общественото радио, огънят е локализиран, но докато не спре димът, пътят няма да се отвори.

От Агенция Пътна инфраструктура информираха, че обходният маршрут за леки автомобили е през село Попинци по общински път до селата Свобода - Цар Асен - Черногорово - Пазарджик и обратно. Камионите изчакват на място.

Трафикът в района се регулира от "Пътна полиция".

