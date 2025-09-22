Сухи треви и стърнища горят на пътя между панагюрските села Попинци и Левски. Заради задимяването движението по пътя е спряно.

На място има два противопожарни екипа и един оперативен от пожарните служби в Пазарджик и Панагюрище. По информация на общественото радио, огънят е локализиран, но докато не спре димът, пътят няма да се отвори. 

Голям пожар гори край село Ракита, застрашително се придвижва към Перник (СНИМКИ)

От Агенция Пътна инфраструктура информираха, че обходният маршрут за леки автомобили е през село Попинци по общински път до селата Свобода - Цар Асен - Черногорово - Пазарджик и обратно. Камионите изчакват на място.

Трафикът в района се регулира от "Пътна полиция".

