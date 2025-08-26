Пожар гори до пътя Кюстендил – Дупница

Пожар гори в нерегламентирано сметище в района на село Паничарево, община Бобов дол, каза говорителят на Областна дирекция на МВР - Кюстендил Катя Табачка, пише БТА.
Пожарът е в близост до пътя Кюстендил – Дупница.
На място са три екипа на пожарната.
Подсигурена е фадрома и водоноска, както и доброволци от община Бобов дол, посочи Табачка.
