Пожар гори до пътя Кюстендил – Дупница

Пожар гори в нерегламентирано сметище в района на село Паничарево, община Бобов дол, каза говорителят на Областна дирекция на МВР - Кюстендил Катя Табачка, пише БТА.

Пожарът е в близост до пътя Кюстендил – Дупница.

На място са три екипа на пожарната.

Подсигурена е фадрома и водоноска, както и доброволци от община Бобов дол, посочи Табачка.