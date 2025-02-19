Пожар е причинил тежкият инцидент със загинал работник в голям миннодобивния завод в Панагюрище, научи bTV.

Заради пожара част от главната захранваща линия на завода се е срутила.

Злополуката е станала в .

55-годишният мъж, който е бил случайно там, е загинал. Тепърва ще се изяснява защо работникът е бил в цеха.

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От Главната инспекция по труда (ГИТ) обявиха, че са били уведомени по надлежния ред.

Инспекторите по труда в град Пазарджик са получили сигнала в 16 ч. и веднага са заминали на място за разследване на инцидента, уточниха от социалното министерство.

Причините за трагичния инцидент ще се изясняват и днес, очаква се повече информация от ГИТ по-късно през деня.

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