Пожар е причинил тежкият инцидент със загинал работник в голям миннодобивния завод в Панагюрище, научи bTV.
Заради пожара част от главната захранваща линия на завода се е срутила.
Злополуката е станала в .
55-годишният мъж, който е бил случайно там, е загинал. Тепърва ще се изяснява защо работникът е бил в цеха.
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От Главната инспекция по труда (ГИТ) обявиха, че са били уведомени по надлежния ред.
Инспекторите по труда в град Пазарджик са получили сигнала в 16 ч. и веднага са заминали на място за разследване на инцидента, уточниха от социалното министерство.
Причините за трагичния инцидент ще се изясняват и днес, очаква се повече информация от ГИТ по-късно през деня.
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