Повредени покриви и наводнени помещения след буря с ураганен вятър в стражишкото село Кесарево.

Вече седмица местните се борят с пораженията, но имат нужда от помощ, за да се справят.

Пострадаха обществени сгради – читалището и църквата, която е паметник на културата.

Всички дейности на читалището са преустановени, а за спешните ремонти ще се търси помощ от Междуведомствената комисия.

От бурята в тавана на залата на читалището се отворила огромна дупка, наводнени са и стотици книги в библиотеката.

"Най-много са засегнати детските книги. Сега всичко трябва да се събира наново", заяви Донка Йоргова, организатор фолклорни дейности в читалището.

"За съжаление, вследствие на бурята, на тавана на читалището се е отворила една огромна дупка и няма да може да функционира салонът за неопределен срок от време, докато не се намерят средства и не бъде възстановено всичко", казва Димитър Бейков, кмет на село Кесарево.

Снимка: bTV

Така местните самодейци и децата остават без салон за репетиции. А силната буря, която връхлита селото, причинавя сериозни щети и на църквата "Свети Димитър". Вятърът отнася част от покрива.

"Покривът е компрометиран. Може да са потрошени и цигли по покривите", казва Любен Величков – жител на село Кесарево.

"Имаше много паднали дървета, имаше щети. За читалището и за църквата покривите са много компрометирани и не можем да се качим горе, за да видим какви точно са щетите. Сега още се опитваме да установим точния размер на щетите", посочва кметът Димитър Бейков.

Жителите на Кесарево се надяват държавата да подкрепи ремонта на най-пострадалите сгради.

