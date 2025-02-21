Присъда „доживотен затвор“ за двамата обвинени за убийството на Евгения Чобанова потвърди Софийският апелативен съд.

Тялото на 33-годишната жена беше открито преди 4 години в куфар, изхвърлен във водоем – на 13 ноември 2021 г.

Младата жена изчезна месец по-рано, а мъжът ѝ твърдеше, че е отишла на фитнес и след това следите ѝ се губят.

Обвинения за умишлено убийство получиха съпругът ѝ Орлин Владимиров и неговия баща Пламен Владимиров.

Софийският градски съд (СГС) осъди двамата на доживотен затвор на 20 октомври 2023 г., но те обжалваха пред горната инстанция.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд (ВКС).

То е подписано с особено мнение от съдия-докладчик по делото Петър Гунчев.

Според обвинението престъплението е извършено по особено мъчителен начин.

Разследването показа, че Орлин Владимиров е убил съпругата си, а неговият баща – Пламен Владимиров, е помогнал в укриването на следите.

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