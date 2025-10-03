dalivali.bg
София
България

Политически реакции след становището на ВКС, че Борислав Сарафов не е и.ф. главен прокурор

И двете дела, чието възобновяване се отказва с разпореждането, са свързани с последните присъди на рецидивисти, научи bTV от свои източници

Редакторски екип

Публикувано в  20:47 ч. 03.10.2025 г.

Политически реакции по скандала със становището на Върховния касационен съд, че Борислав Сарафов вече не е изпълняващ функциите главен прокурор.

И двете дела, чието възобновяване се отказва с разпореждането, са свързани с последните присъди на рецидивисти, научи bTV от свои източници.

Двете дела са от Русе и Пазарджик. И в двата случая става дума за разпространение на наркотици и извършителите са с предишни присъди, едната - 17-годишна. И двамата сключват споразумение с прокуратурата за присъди, които да излежават при общ режим. По наша информация – Сарафов иска възобновяване за да се преразгледат делата в частта с режима на изтърпяване на наказанията.

След отказа на ВКС всички органи ще трябва да преценяват дали исканията на Сарафов са допустими, обяснява членът на съдийската колегия на ВСС - Атанаска Дишева.

„Най-лесният пример е с НС. Ако след 21 юли Сарафов иска сваляне на имунитет от депутат НС ако възприеме тълкуването на ВКС ще каже: не сме ангажирани с произнасяне по този въпрос“, каза тя в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

След 21 юли до апелативните съдилища са подадени 19 искания за възобновяване на дела, подписани от Борислав Сарафов, казват от прокуратурата. Всички са допуснати за разглеждане.

„И.ф. главен прокурор и след 21.07.2025 г. е изпращал становища по законопроекти до Народното събрание и Министерския съвет, както и становища по конституционни дела. Нито един от тези държавни органи не е изразил позиция, сходна с тази на двамата съдии от Върховния касационен съд“, гласи позицията.

Темата отекна и в Народното събрание.

„Не коментирам съдиите и прокурорите, те са независими. Аз мисля, че е законен (Сарафов – бел.ред.)“, каза лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов.

„България е без главен прокурор. Без изпълняващ функциите. В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 милиард лева на година за прокуратурата“, заяви председателят на ПП, Асен Василев.

„За мен решението е, че очевидно Пеевски, който контролира Сарафов, вече не му е удобен и иска да го смени с някой друг“, каза Костадин Костадинов – председател на „Възраждане“.

„ВКС каза, че след като главния прокурор е загубил своите правомощия, всички решения би трябвало да отпаднат. Така всички решение на това правителство трябва да отпаднат“, смята Ивелин Михайлов, председател на „Величие“.

В позиция Асоциацията на прокурорите в България припомня, че временното ръководство на прокуратурата е правомощие на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

