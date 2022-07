Утре се очаква позиция на Българското външно министерство по гласуваното френско предложение. Предстои също така подписване на протокол между двамата външни министри, като част от пакет документи, които отварят пътя към сваляне на ветото за членство на Северна Македония в ЕС.

Днес последваха реакции от политическите партии - лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави Скопие за взетото решение, а от "Има такъв народ" заявиха за bTV, че позицията им за Северна Македония остава непроменена - България не трябва да отстъпва пред националния си интерес.

"Продължаваме промяната", БСП и "Демократична България" не коментираха темата.

Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ нарече огромна историческа стъпка действията на Скопие, а от "Възраждане" заявиха за bTV, че европейските партньори са предали България, като са защитили промакедонски позиции.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече решението на Скопие "историческа възможност".

Държавният секретар на Съединените щати Антъни Блинкен заяви, че Вашингтон подкрепя Северна Македония и Албания по пътя им Европейския съюз.

The United States welcomes North Macedonia’s parliamentary vote to advance on its EU path, in line with the values and aspirations of its citizens. This is a critical moment for Europe. We support North Macedonia and Albania as they move forward in the EU accession process.