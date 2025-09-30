Националният отбор на България по волейбол за мъже се завърна в София след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където завоюва сребърни медали. Успехът предизвика бурни реакции сред политическите и обществени лидери.

Премиерът Росен Желязков нарече успеха „изключителен“ и припомни, че подобни емоции от колективен спорт България не е преживявала от 1994 г.

Премиерът подчерта, че успехът има две измерения.

„Първото е, че това са нашите шампиони – ние видяхме и във финала колко усилия, борба и същевременно спокойствие имаше в отбора. Естествено, спортното напрежение е голямо, но в този отбор потенциал е младостта, дава гаранция за успеха занапред“, каза той.

По думите му другото измерение е, че нацията беше обединена, беше заедно, беше народ.

Вицепрезидентът Илияна Йотова също поздрави спортистите ни.

Тя заяви пред журналисти, че те са донесли „всичко онова, от което имаме толкова нужда – да се почувстваме обединени, да имаме смелост, самочувствие, дързост и достатъчно хладнокръвие да се борим с трудностите, дори когато победата изглежда невъзможна“.

Йотова подчерта и значението на параспортиста Ружди Ружди, който с шестата си световна титла е доказателство за непоклатимия човешки дух.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK