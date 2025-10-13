Полицейска кола е катастрофирала на столичния бул. "Околовръстен път", съобщава БГНЕС.
Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. "Младост".
Полицейският автомобил е в средната лента на пътя, като предно дясно колело е откъснато, а зад патрулната кола се е ударил джип.
На място има още една полицейска кола. Причините за катастрофата се изясняват.
Задръстването в района е огромно.
