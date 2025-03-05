Полицаи откриха череп и кости в Благоевградско. Случаят е от 4 март 2025 година.

В 01 РУ-Благоевград е получено съобщение за това, че около 17:30 часа на същата дата в махала „Стойчовци“ в с. Дъбрава са открити череп, наподобяващ човешки, и други кости.

Останките са иззети и предоставени за експертиза.

Уведомена е ОП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.

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