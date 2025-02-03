Почина именитият гастроентеролог проф. д-р Никола Григоров, д.м.н., съобщиха от УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.

Професорът е починал в съня си.

Проф. Григоров е работил в няколко лечебни заведения, учил е поколения лекари и помогнал на хиляди пациенти.

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Именно той въвежда в България абдоминалната ехография и интервенционалните процедури под ултразвуков контрол в гастроентерологията.

Той бе и доайен на хепатологият

а в България.

Последните 8 години професорът беше част от екипа на Отделението по гастроентерология на "Пирогов". Екипът споделя, че ще продължи да предава уроците му и винаги ще помни неговите напътствия.

Поклон пред паметта му.

Български лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството, колегите и близките на именитият гастроентеролог проф. д-р Никола Григоров, д.м.н.

"С огромно прискърбие посрещнахме новината за кончината на нашия уважаван колега. Ще го запомним като дълбоко уважаван лекар, обичан преподавател и колега, който до последно, безрезервно и с чест отстояваше ценностите на лекарската професия и бе пример за младите поколения медици със своята всеотдайност, скромност, честност, човечност и професионализъм", посочват от съюза.

Поклонението ще бъде в сряда, 5 февруари 2025 г., от 11 часа в гр. София, храм "Св. София".

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