Почина именитият гастроентеролог проф. д-р Никола Григоров, д.м.н., съобщиха от УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.
Професорът е починал в съня си.
Проф. Григоров е работил в няколко лечебни заведения, учил е поколения лекари и помогнал на хиляди пациенти.
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Именно той въвежда в България абдоминалната ехография и интервенционалните процедури под ултразвуков контрол в гастроентерологията.
Той бе и доайен на хепатологият
а в България.
Последните 8 години професорът беше част от екипа на Отделението по гастроентерология на "Пирогов". Екипът споделя, че ще продължи да предава уроците му и винаги ще помни неговите напътствия.
Поклон пред паметта му.
Български лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството, колегите и близките на именитият гастроентеролог проф. д-р Никола Григоров, д.м.н.
"С огромно прискърбие посрещнахме новината за кончината на нашия уважаван колега. Ще го запомним като дълбоко уважаван лекар, обичан преподавател и колега, който до последно, безрезервно и с чест отстояваше ценностите на лекарската професия и бе пример за младите поколения медици със своята всеотдайност, скромност, честност, човечност и професионализъм", посочват от съюза.
Поклонението ще бъде в сряда, 5 февруари 2025 г., от 11 часа в гр. София, храм "Св. София".
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