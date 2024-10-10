На 10 октомври 2024 г. в Дулово почина бившият депутат от ДПС Гюнай Хасан Сефер.

Роденият на 24 септември 1962 г. Гюнай Сефер бе известен български политик и предприемач.

Гюнай Сефер бе народен представител в 41-ото Народно събрание на Република България, където активно се занимаваше с въпроси, свързани с развитието на Североизточна България, предаде „Фокус“.

Неговата политическа активност беше обвързана с партията Движение за права и свободи (ДПС), където той беше дълги години неин ръководител в област Силистра.

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