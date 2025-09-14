Зрителски сигнал до bTV за неправилно изпреварване от аварийната лента подаде до bTV мъж, пътуващ по магистрала "Тракия" този следобед.

"Днес около 15:30 ч. на АМ „Тракия“ бяхме изпреварени от автомобила, заснет във видеото, който се движеше по аварийната лента", пише очевидецът.

Мъжът пише до редакцията ни, че е подал сигнал на телефон 112 и е продължил да следва нарушителя, докато той е отбил на бензиностанция - "На място имаше патрулен автомобил, на който съобщихме за случая и заявихме готовност да бъдем свидетели".

Впоследствие се установило, че автомобилът е без валиден ГТП, поради което на водача е съставен акт както за това, така и за движението в аварийната лента.

Около 30 минути по-късно същият този водач, по демонстративен за свидетелите начин, отново ги е изпреварил, използвайки аварийната лента. "Подадохме повторен сигнал на 112, но това не доведе до резултат – водачът не беше спрян никъде по магистралата и продължи пътя си без да бъде подведен към отговорност", пише още шофьорът.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK