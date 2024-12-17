Във вторник ще бъде слънчево и по-топло. Временни увеличения на облачността ще има към края на деня. Ще духа до умерен, в Северна България временно силен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, в София - около 2. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 10-11, Благоевград – 12, Сандански – 13, Ямбол и Русе – 14 градуса, Плевен, Велико Търново – 15, Пловдив – 17 градуса.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа силен и бурен северозападен вятър. Ще се затопли и максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра - около 3.

По Черноморието също ще бъде слънчево, но ветровито. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12 и 14 градуса. Варна – 13, Бургас – 14 градуса. Температурата на морската вода е 10-12 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Над Балканите ще бъде слънчево и по-топло. Дневните температури ще бъдат: за София – 10 градуса, Скопие – 9, Истанбул – 11, Белград – 12, Букурещ – 14 градуса, Солун – 15, Атина – 16 градуса.

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