Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) откри нова процедура за избор на европейски делегирани прокурори.

Главният прокурор Иван Гешев съобщи, че конкурсът се обявява след негов разговор с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, тъй като се е установило сериозно натоварване на българските европейски делегирани прокурори, избрани и работещи в момента.

Гешев посочи, че „заедно с Италия, сме изпратили най-голям брой дела на Европейската прокуратура, което наложи обявяването на тази процедура“.

Предложението на Кьовеши е България да има не 10, а 15 делегирани прокурори. В момента те са девет на брой.