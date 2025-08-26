По-евтини дърва за огрев, но и по-малко добив тази година. Проверката на bTV е в Хасково, където заради различни програми за енергийна ефективност търсенето на дърва за огрев намалява.

6 кубика дърва за огрев вече са нарязани и наредени в двора на 84-годишната Станка Христова в хасковското село Клокотница.

„Аз съм на минимална пенсия и мога да си позволя да съм на дърва, защото това ми е най евтиното за зимата“, казва Станка Христова.

За кубик дърва жената плаща 107 лева - по цени, определени от Общинския съвет в Хасково.

„По-евтино не е имало, идват метровки, синът ги режи, цепи, той се оправя“, казва жената.

Снимка: bTV

„Дървата са много хубави, метровки от нашето сечище са тази година. Дъб е дървото. Цената е много по-добра от миналата година, понеже с около 20 лева на кубик са по- евтини“, казва Данаила Атанасова, кмет на село Клокотница.

Проверяваме и на борсите в Хасково как вървят цените и има ли пазар за дървата на огрев. 260 лева е един тон дърва, нарязани, нацепени и доставени до адрес безплатно в рамките на града.

„Един тон е в зависимост от дървесината от кубик и 8 до 2 кубика но отделно хората ще трябва да заделят пари за рязане, за цепене“, казва Георги Георгиев.



Според търговеца и добивът, и търсенето у нас с всяка година намаляват, а износ почти няма.



„Няма такова търсене. В момента в България и в Гърция цената на дървесината е една и съща“, казва Георги Георгиев.

Заради по-малкото търсене, поскъпване в цените не се очаква.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK