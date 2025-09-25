Плагиатство няма: Съдът прекрати делото срещу Петър Илиев

Софийски градски съд прекрати делото срещу адвокат Петър Илиев, подсъдим за плагиатство над научен труд на доц. Наталия Киселова. Юристът беше кандидат за премиер, предложен от „Има такъв народ“ през 2021 г.

След поредица от скандали с името му, кандидатурата беше оттеглена, но започна проверка дали е заимствал текстове от Киселова, без да я цитира.

Разпоредителното заседание се състоя, след като повече от година не бе даден ход на делото по различни причини. Определението за прекратяване на наказателното производство може да бъде протестирано и обжалвано в 15-дневен срок пред горната инстанция.

В заседанието днес участва и председателят на парламента Наталия Киселова заедно с адвоката си Виктория Терзиева. „Заявявам категорично, че няма да се ползваме от правото си да се конституираме като частен обвинител и граждански ищец“, каза Терзиева. След това съдът освободи от участие Киселова.

Пред медиите, преди съдът да каже своето определение, председателят на парламента коментира делото като каза: „Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина“.

Според съдебния състав съчетаване на компилации на отделни изрази и думи от други произведения в рамките на цялостното съдържание на текстове в издадената от Петър Илиев книга води до създаване на самостоятелна нова творба в резултат на личните и интелектуални усилия на автора.

Съдът посочи, че описаното в обвинителния акт деяние не осъществява признаците на престъплението, а на друго престъпление, което се преследва по наказателно-частен характер като пострадалото лице може да подаде тъжба. Причината е, че не се касае за цялостно възпроизвеждане на чужд текст, каквото е изискването на разпоредбата.

Съдебният състав указа, при потвърждаване на определението, Наталия Киселова да бъде уведомена, че може да депозира тъжба в шестмесечен срок пред Софийски районен съд. Прокурорът по делото заяви, че ще протестира определението на съда.