dalivali.bg
София
сега Облачно 21°
16 Облачно 21°
17 Разкъсана облачност 22°
18 Разкъсана облачност 21°
19 Разкъсана облачност 20°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

Последни новини

Фармацевти алармират: Прави се опит пазарът на аптеките да бъде разпределен

Фармацевти алармират: Прави се опит пазарът на аптеките да бъде разпределен
Жълт код за силен вятър в петък: Къде поривите ще бъдат до 80 км/ч? (КАРТИ)

Жълт код за силен вятър в петък: Къде поривите ще бъдат до 80 км/ч? (КАРТИ)

Васил Терзиев за двойно по-скъпите зони за паркиране: Предложението ни е разумно, реформата трябва да се случи

Володимир Зеленски: Готов съм да се оттегля от президентския пост след края на войната

Мълния уби двама мъже, докато ловуват елени (СНИМКИ)

Кремъл предположи, че Тръмп все още е решен да работи за постигане на мир в Украйна

Облекчение за пенсионерите: Ще получават парите си от всяка поща в едно населено място без заявление

Майка е арестувана, след като детето ѝ е намерено мъртво в банята

Томислав Дончев за ПВУ: Изпълнявайте си проектите. Нека политическите бури не водят до колебания

България помогна с 1,5 млн. лева на Северна Македония след инцидента в Кочани
България

Плагиатство няма: Съдът прекрати делото срещу Петър Илиев

Юристът беше обвинен, че е взаимствал научен труд на доц. Наталия Киселова

Снимка: ilievlawoffice.com

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:05 ч. 25.09.2025 г.

Софийски градски съд прекрати делото срещу адвокат Петър Илиев, подсъдим за плагиатство над научен труд на доц. Наталия Киселова. Юристът беше кандидат за премиер, предложен от „Има такъв народ“ през 2021 г.

След поредица от скандали с името му, кандидатурата беше оттеглена, но започна проверка дали е заимствал текстове от Киселова, без да я цитира.

Разпоредителното заседание се състоя, след като повече от година не бе даден ход на делото по различни причини. Определението за прекратяване на наказателното производство може да бъде протестирано и обжалвано в 15-дневен срок пред горната инстанция.

Петър Илиев пред bTV: Mоят труд няма нищо общо с този на доц. Киселова

В заседанието днес участва и председателят на парламента Наталия Киселова заедно с адвоката си Виктория Терзиева. „Заявявам категорично, че няма да се ползваме от правото си да се конституираме като частен обвинител и граждански ищец“, каза Терзиева. След това съдът освободи от участие Киселова.

Пред медиите, преди съдът да каже своето определение, председателят на парламента коментира делото като каза: „Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина“.

Според съдебния състав съчетаване на компилации на отделни изрази и думи от други произведения в рамките на цялостното съдържание на текстове в издадената от Петър Илиев книга води до създаване на самостоятелна нова творба в резултат на личните и интелектуални усилия на автора.

Петър Илиев е напуснал поста си в СУ по свое желание

Съдът посочи, че описаното в обвинителния акт деяние не осъществява признаците на престъплението, а на друго престъпление, което се преследва по наказателно-частен характер като пострадалото лице може да подаде тъжба. Причината е, че не се касае за цялостно възпроизвеждане на чужд текст, каквото е изискването на разпоредбата.

Съдебният състав указа, при потвърждаване на определението, Наталия Киселова да бъде уведомена, че може да депозира тъжба в шестмесечен срок пред Софийски районен съд. Прокурорът по делото заяви, че ще протестира определението на съда.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.

След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.
Спасиха мече в безпомощно състояние, открито в река край Смолян

Спасиха мече в безпомощно състояние, открито в река край Смолян
3-годишно дете е избягало от детска градина в София

3-годишно дете е избягало от детска градина в София
Хиляди хора, родени между 1970 г. и 1990 г., може да са заразени с нелечима болест заради присадки

Хиляди хора, родени между 1970 г. и 1990 г., може да са заразени с нелечима болест заради присадки
Избягалото дете от детска градина в София било оставено без надзор, директорът не подал сигнал

Избягалото дете от детска градина в София било оставено без надзор, директорът не подал сигнал
Тази сутрин
Снимка: Мръсен ли е въздухът след пожара в плевенската рафинерия? Хората остават притеснени за здравето си
Мръсен ли е въздухът след пожара в плевенската рафинерия? Хората остават притеснени за здравето си
Снимка: Адвокат Ина Лулчева: Прокуратурата трябва да даде възможност на Диан Иванов да каже истината
Адвокат Ина Лулчева: Прокуратурата трябва да даде възможност на Диан Иванов да каже истината
Снимка: Откриха и торса на Херакъл в Хераклея Синтика
Откриха и торса на Херакъл в Хераклея Синтика
Лице в лице
Снимка: Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Снимка: Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Снимка: Николай Василев: Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския
Николай Василев: Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий