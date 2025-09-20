В цяла България ежегодно се провеждат множество планински състезания по дълги бягания, но едно от тях се откроява. Пирин ултра - събитие, което показва красивата, но и сурова природа на планината.

Със своите четири основни дистанции - от 25, 38, 66 и 160 километра, Пирин Ултра година след година дава възможност на участниците да се изправят пред невероятно предизвикателство.

Пирин Ултра за пръв път се състои през септември 2016 г. и вече девета поредна година остава едно от най-привлекателните състезания за планински бегачи от цял свят. Тазгодишният ултрамаратон се проведе от 12 до 15 септември.

Трасето в най-дългата дистанция - 160 км, беше колкото мъчително, толкова и красиво. С повече денивелация отколкото съм виждал в живота ми и психологически натиск, породен от факта, че бях уморен, а ми оставаха повече от 100 километра - това остава най-трудното ми непокорено предизвикателство.

Повече може да видите във видеото:

Победител в тази дистанция е Вацлав Варчушка от Словакия, който финишира за 28 часа, 21 минути и 39 секунди. На второ място е българинът Петър Христов с време от 30 часа, 43 минути и 14 секунди, а бронзът бе грабнат от Максим Божилов - с време от 32 часа, 18 мунити и 54 секунди.

Организаторите на това събитие, както и на много други в цяла България, са Красимира Маркович и Николай Колев. От bTV отправихме няколко въпроса към тях.

Те специално отделиха време, за да ни разкажат повече за пътя, който са изминали до момента - какви трудности са срещнали и какви са техните планове за бъдещето на бегаческите събития у нас.

Как започна всичко?

"Започна съвсем естествено, както се казва - внимавай какво си пожелаваш, защото някой път може да се случи. Съвсем на майтап си го говорихме преди повече от 10 години.

След първото горско състезание, което организирахме, бяхме толкова уморени, че буквално легнахме на земята и спахме един час. Сравнимо е с умората, която изпитахме сега при организирането на Пирин Ултра", разказа Николай Колев.

Има ли събитие без доброволци?

"Доброволците са на първо място във всяко събитие, за тях участието в много ситуации е доста по-трудно от това на участниците. Всеки организатор трябва да е бил доброволец, за да може да усети каква е отговорността на тези хора. Това е много сериозен труд, усилия и отдаденост - да си доброволец, е призвание", сподели Красимира Маркович.

По думи на организаторите ултрамаратоните в България имат все още потенциал за развитие и споделят планове за създаване на нови трасета и нови локации още от 2026 година.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK