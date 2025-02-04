42-годишен мъж от село Градище е установен да шофира след употреба на алкохол при разследване на пътно-транспортно произшествие в Шумен.

Инцидентът е станал малко след 13:30 часа вчера, когато в дежурната част на областната дирекция е получен сигнал, че водач на лек автомобил е ударил две коли на бул. „Симеон Велики“, в посока изхода на града.

На мястото е изпратен екип на „Пътна полиция“, който установил, че 42-годишният мъж е загубил контрол над колата си и по пътя е помел два други автомобила.

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Мъжът е тестван с дрегер, който е отчел 1,43 промила алкохол в издишания въздух. Той е дал кръвна проба за анализ и е задържан за 24 часа в полицейското управление в Шумен.

Автомобилът, който е негова собственост, е иззет с протокол. По случая е образувано досъдебно производство.

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