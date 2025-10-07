Десетки села в общините Брезник и Трън продължават да са без ток. Проблемите започнаха след падналия мокър сняг в петък.

На петия ден без ток Маргарита Тодорова вече няма друг избор освен да изпразни фризера.

Същото правят малкото останали жители в брезнишкото село Кривонос, където също няма ток.

От енергото казват, че работят по отстраняването на повредите след бедствието на втори октомври. Тогава от мокрия сняг и бурният вятър изпопадаха клони и скъсаха жици.



Пет дни по-късно село Кривонос се връща в миналия век.

Местните вече изхвърлят развалената храна, а някои използват газени лампи, за да имат минимално осветление вечер.

Уверенията са, че токът ще бъде пуснат.

