Пратеникът на Тръмп: Украйна вече е световен лидер в дроновете, американците изоставаме

Пратеникът на Тръмп: Украйна вече е световен лидер в дроновете, американците изоставаме
Стрелецът на Чарли Кърк е живял с трансджендър съквартирант, който сега помага на ФБР?

Стрелецът на Чарли Кърк е живял с трансджендър съквартирант, който сега помага на ФБР?

Емилия Милчева: Време е гражданите да си направят свое МВР, защото сегашното не ни пази

Проф. Игнатов: Учениците у нас са претоварени, те не могат да го понесат

Деница Славова: Clawfinger си тръгнаха очаровани от нас и обещаха да се върнат

Желязков след руските дронове в Румъния: Следим обстановката, взели сме всички мерки

"Там звънецът не бие": Преди 57 г. я посрещат картини и чисти подове, днес - съмнителни графити и продъдени дъски

Повечето германци се страхуват от руска атака срещу НАТО

„Избързаха, защото ги натискахте за версии“: Бойко Борисов не иска оставки след случая в Русе

Турист се губи край Мальовица, спасители му помагат
България

Перем с ментета, продавани в онлайн магазини

Заловиха 11 палета с бутилки, имитиращи известни перилни препарати

Снимка: СДВР

Редакторски екип

Публикувано в  11:25 ч. 14.09.2025 г.

При специализирана полицейска операция служители на СДВР разкриха склад за фалшиви перилни препарати и иззеха 11 палета със стока.

Работата по случая е започнала след  постъпване на информация в отдел „Икономическа полиция“ на столичната полиция за осъществявана търговска дейност с фалшиви перилни препарати през електронен магазин.

Снимка: СДВР

При проверка на полицейските служители е локализирано депото, където са били подготвяни за изпращане фалшивите перилни препарати.

Митничари задържаха близо 22 т „марков“ перилен препарат

Установено е наличието на 11 палета с 2 165 бутилки препарат с вместимост от по 5 литра, носещи лога на различни регистрирани търговски марки. Те са разпространявани в търговската мрежа без съгласието на правоимащите лица. На място са установени също така и 284 детски артикули с носещи знаци на различни търговски марки.

По отношение на реализираната търговска дейност с установените маркови стоки е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.

