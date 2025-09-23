dalivali.bg
Пътни ограничения: Започват ремонти на АМ „Тракия“

Първо ще се асфалтира платното за Бургас, а след това и платното за София

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  06:47 ч. 23.09.2025 г.

Започват превантивни ремонти в платното за Бургас и в участъци от магистрала „Тракия“ на територията на областите Пазарджик и Сливен. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От 23 септември стартират дейностите по 11-километрова отсечка в Сливенско, в участъка между 262-и и 273-и километър. За целта се ограничава движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока Бургас и една лента в посока към столицата.

На 24 септември (сряда) ще започне и превантивен ремонт в платното за Бургас на 8 километър от магистрала „Тракия“, в участъка между 90-и и 98-и километър, на територията на област Пазарджик. За изпълнението на планираните дейности ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока Бургас и една лента в посока към столицата.

Край на ремонтите по АМ „Тракия“: Проверка на bTV установи пропуски

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността през уикендите ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а в неделя две ленти за пътуващите към столицата и една за посока Бургас, информират още от АПИ.

Технологичните проекти за ремонт на отсечките предвиждат цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и други. На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат строително-монтажните работи възможно най-скоро. Първо ще се ремонтира платното за Бургас, а след това и платното за София. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е 30 ноември. Ремонтните дейности са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“ на „Автомагистрали“ ЕАД.

От АПИ се извиняват на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

От днес започва и превантивен ремонт в платното за Бургас на девет километра от магистрала „Тракия“.

Разследват тежко престъпление на екопътека край Смолян, една от версиите е убийство

„Мяра“: ГЕРБ е първа сила. ПП-ДБ, „Възраждане“ и ДПС-Ново начало се движат в „пакет“

Молитва, сълзи и ръкостискане между Доналд Тръмп и Илон Мъск в памет на Чарли Кърк (ВИДЕО)

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Отбелязваме 117 години от обявяването на независимостта на България

Дронове блокираха полетите на летището в Копенхаген

