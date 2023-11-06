Първи официални резултати на ЦИК за изборите в страната. Секциите предават протоколите си в общинските избирателни комисии. Ето каква е картината към 23:30 часа:
Благоевград, обработени 12% от протоколите
- Методи Байкушев – 47,2%
- Илко Стоянов – 50%
Варна, обработени 4% от протоколите
- Иван Портних – 48,7%
- Благомир Коцев – 46%
Велико Търново, обработени 20% от протоколите
- Даниел Панов – 50%
- Йордан Терзийски – 45%
Видин, обработени 46%
- Цветан Ценков – 64%
- Александър Матеев – 32%
Габрово, 49% обработени
- Таня Христова – 66%
- Даниел Петков – 28%
Добрич, 42,6% обработени
- Йордан Йорданов – 50%
- Красимир Николов – 44%
Кюстендил, 30% обработени
- Огнян Атанасов – 64%
- Петър Паунов – 34%
Ловеч, 99% обработени
- Страцимир Петков – 51%
- Валентина Недялкова – 45%
Пазарджик, 44% обработени
- Петър Куленски – 55%
- Тодор Попов – 43%
Плевен, 27% обработени
- Валентин Христов – 63%
- Георг Спартански – 33%
Пловдив, 9% обработени
- Костадин Димитров – 66%
- Ивайло Старибратов – 28%
Разград, 44% обработени
- Добрин Добрев – 54%
- Мирослав Грънчаров – 43%
Русе, 38% обработени
- Пенчо Милков – 62%
- Иван Иванов – 32%
Силистра, 56% обработени
- Александър Сабанов – 56%
- Ивелин Иванов – 41%
Сливен, 16% обработени
- Стефан Радев – 62%
- Пламен Стоянов – 33%
Смолян, 50% обработени
- Стефан Сабрутев – 49%
- Николай Мелемов – 46%
Хасково, 40% обработени
- Станислав Дечев – 59,5%
- Николай Ставрев – 28%
Шумен, 79% обработени
- Христо Христов – 71%
- Георги Колев – 25%
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