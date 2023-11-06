Първи официални резултати на ЦИК за изборите в страната. Секциите предават протоколите си в общинските избирателни комисии. Ето каква е картината към 23:30 часа:

 

Благоевград, обработени 12% от протоколите

  • Методи Байкушев – 47,2%
  • Илко Стоянов – 50%

 

Варна, обработени 4% от протоколите

  • Иван Портних – 48,7%
  • Благомир Коцев – 46%

 

Велико Търново, обработени 20% от протоколите

  • Даниел Панов – 50%
  • Йордан Терзийски – 45%

 

Видин, обработени 46%

  • Цветан Ценков – 64%
  • Александър Матеев – 32%

 

Габрово, 49% обработени

  • Таня Христова – 66%
  • Даниел Петков – 28%

 

Добрич, 42,6% обработени

  • Йордан Йорданов – 50%
  • Красимир Николов – 44%

 

Кюстендил, 30% обработени

  • Огнян Атанасов – 64%
  • Петър Паунов – 34%

 

Ловеч, 99% обработени

  • Страцимир Петков – 51%
  • Валентина Недялкова – 45%

 

Пазарджик, 44% обработени

  • Петър Куленски – 55%
  • Тодор Попов – 43%

 

Плевен, 27% обработени

  • Валентин Христов – 63%
  • Георг Спартански – 33%

 

Пловдив, 9% обработени

  • Костадин Димитров – 66%
  • Ивайло Старибратов – 28%

 

Разград, 44% обработени

  • Добрин Добрев – 54%
  • Мирослав Грънчаров – 43%

 

Русе, 38% обработени

  • Пенчо Милков – 62%
  • Иван Иванов – 32%

 

Силистра, 56% обработени

  • Александър Сабанов – 56%
  • Ивелин Иванов – 41%

 

Сливен, 16% обработени

  • Стефан Радев – 62%
  • Пламен Стоянов – 33%

 

Смолян, 50% обработени

  • Стефан Сабрутев – 49%
  • Николай Мелемов – 46%

 

Хасково, 40% обработени

  • Станислав Дечев – 59,5%
  • Николай Ставрев – 28%

 

Шумен, 79% обработени

  • Христо Христов – 71%
  • Георги Колев – 25%

 

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