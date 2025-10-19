Параклис на името на св. Иван Рилски беше открит в навечерието на днешния празник в болницата в Горна Оряховица. Той е изграден изцяло с доброволен труд и дарения на местни жители.

В новооткрития параклис пациентите вече могат да запалят свещ за здраве и да се помолят за изцеление.

„Именно затова е точно тук, мястото на този параклис с името „Свети Иван Рилски“, който да ни подкрепя в нашите трудни моменти като пациенти, за да не губим вярата и колебанията, която трябва да имаме, за да има благоприятен изход нашето страдание“, каза д-р Иван Иванов, управител на МБАЛ-Горна Оряховица.

Малкият болничен храм е изграден изцяло с дарения и доброволен труд от членовете на местното сдружение "За Горна Оряховица".

Денят на българския лекар се чества на днешната дата от 1996 година, когато Българският лекарски съюз избира за свой покровител светеца, изцерил стотици болни и извършил многобройни чудеса.

