Оригиналът на Панагюрското съкровище се завърна у дома след изложба в Съединените щати. В Панагюрище златото ще остане до 23 октомври.



За Историческия музей връщането на реликвата е голямо събитие.



„От витрините бяха извадени съдовете от копието, което е собственост на нашия музей и на тяхно място достолепно заеха мястото оригиналните съдове от Панагюрското златно съкровище, за което сме много щастливи“, каза Методи Навущанов, главен уредник на Исторически музей- Панагюрище.

Панагюрското съкровище е от IV век преди новата ера и се е използвало в религиозни ритуали. Смятало се е, че когато се сипе вино в ритона, златото го пречиства и това пазело човека от злите сили.

Снимка: bTV

Съкровището е от девет предмета от чисто злато и тежи шест килограма. Историческият музей в Панагюрище е единственият, който представя съкровището по този начин - съд по съд поотделно.

Снимка: bTV

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK