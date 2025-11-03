Открита е жената, която се издирваше в района на Северна Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Това се е случило в района на киноцентъра „Бояна“ около 17:30 часа, предаде БТА.

85-годишната жена е била дезориентирана и премръзнала. Екип на Спешна помощ я е откарал в болнично заведение.

По-рано днес спасителите съобщиха, че данните за местоположението на жената са били разнопосочни.

По данни на ПСС на БЧК условията за туризъм в планините са подходящи за сезона.

Времето в планините е облачно и тихо, а в най-високите части има снежна покривка.

