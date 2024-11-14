Откриха изчезналия Георги от Стара Загора

Изчезналият Георги от Стара Загора е открит и вече си е у дома. Това съобщиха негови близки в социалните мрежи.

Вчера 20-годишният младеж беше обявен за издирване след три дни в неизвестност.

„Благодаря на всички, които споделиха и се молиха за момчето. Момчето си е вкъщи“, гласи пост на Марина Димитрова.

Неговият чичо Кирил Иванов също извести във Фейсбук, че племенникът му си е у дома и изрази благодарност към всички помогнали.