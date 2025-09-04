dalivali.bg
София
сега Облачно 20°
10 Облачно 23°
11 Облачно 26°
12 Облачно 28°
13 Облачно 28°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Къде е отговорността на родителите: Деца със селфи на 200-метров кран (ВИДЕО)

Трябва да дадем възможност на децата да бъдат интересни по различен начин, според детския психолог Иван Игов

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:48 ч. 04.09.2025 г.

Тийнейджъри се качиха на 200-метров кран на строеж в столицата, а родителите им ще получат санкции за действията на децата си. Стана ясно, че родителите са знаели за хобитата на децата им за опасни селфита. Каква е ролята на родителите и тяхната отговорност в такива ситуации?

Детският психолог Иван Игов смята, че не става със забрани. 

"Има един проблем на юношеската възраст, когато едно дете трябва да реши кой съм аз и към кого принадлежа и за да разбера кой съм аз, трябва да се огледам в очите на другите, като направя нещо, с което да ме забележат. Преди забелязването беше в класната стая, на улицата, в махалата. Сега целият свят може да те забележи, когато правиш подкаст от най-високата част в София". 

Изкачването на над 200-метров кран: Как децата са успели да се покатерят толкова високо? (ВИДЕО)

На въпроса как се справят с чувството за самосъхранение психологът смята, че явно не се справят - "В един момент изведнъж изтрезняват и разбират, че не са на мястото, където трябва. Такъв проблем съществува отдавна, има и много такива примери - французинът Робер, който без предпазване, се катери по всякакви сгради".

Според Игов трябва да дадем възможност на децата да бъдат интересни по различен начин. Някои го правят със спорта - много деца носят медали чрез олимпийски игри. За останалите трябва да измислим други неща - да покажат кои са те  - родителите трябва да обърнат внимание. 

"Ако децата повече знаят за това какво може да им се случи, как може да се провалят в това нещо, как може да те обземе паник атака като се качиш горе - за това трябва да се говори.  Не става със забрани, според Игов. Децата винаги ще правят това, ако не им помогнем да намерят алтернатива", смята още психологът. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

 

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Почина Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг" (ВИДЕО)

Почина Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг" (ВИДЕО)
4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)

4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски

Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
Трамваят, ударил се в подлез: 22-годишен криминално проявен е бутнал скоростния лост

Трамваят, ударил се в подлез: 22-годишен криминално проявен е бутнал скоростния лост

„Това е вид геноцид“: Арсен, манган и бактерии са открити във водата на Брезник

„Това е вид геноцид“: Арсен, манган и бактерии са открити във водата на Брезник

Тази сутрин
Снимка: Гроздан Караджов: Няма доказателство за заглушаване на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен
Гроздан Караджов: Няма доказателство за заглушаване на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен
Снимка: Кметът на Перник: В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема с безводието
Кметът на Перник: В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема с безводието
Снимка: "Възраждането на китайската нация върви неудържимо": Какъв сигнал даде Пекин на света? (ВИДЕО)
"Възраждането на китайската нация върви неудържимо": Какъв сигнал даде Пекин на света? (ВИДЕО)
Лице в лице
Снимка: Опасни игри: Селфи на върха на 200-метров кран
Опасни игри: Селфи на върха на 200-метров кран
Снимка: Игра на вотове: За стабилността на кабинета „Желязков“
Игра на вотове: За стабилността на кабинета „Желязков“
Снимка: Иван Таков: Когато видях записите и по неофициална информация, знаехме, че има намеса
Иван Таков: Когато видях записите и по неофициална информация, знаехме, че има намеса
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест