Къде е отговорността на родителите: Деца със селфи на 200-метров кран (ВИДЕО)

Тийнейджъри се качиха на 200-метров кран на строеж в столицата, а родителите им ще получат санкции за действията на децата си. Стана ясно, че родителите са знаели за хобитата на децата им за опасни селфита. Каква е ролята на родителите и тяхната отговорност в такива ситуации?
Детският психолог Иван Игов смята, че не става със забрани.
"Има един проблем на юношеската възраст, когато едно дете трябва да реши кой съм аз и към кого принадлежа и за да разбера кой съм аз, трябва да се огледам в очите на другите, като направя нещо, с което да ме забележат. Преди забелязването беше в класната стая, на улицата, в махалата. Сега целият свят може да те забележи, когато правиш подкаст от най-високата част в София".
На въпроса как се справят с чувството за самосъхранение психологът смята, че явно не се справят - "В един момент изведнъж изтрезняват и разбират, че не са на мястото, където трябва. Такъв проблем съществува отдавна, има и много такива примери - французинът Робер, който без предпазване, се катери по всякакви сгради".
Според Игов трябва да дадем възможност на децата да бъдат интересни по различен начин. Някои го правят със спорта - много деца носят медали чрез олимпийски игри. За останалите трябва да измислим други неща - да покажат кои са те - родителите трябва да обърнат внимание.
"Ако децата повече знаят за това какво може да им се случи, как може да се провалят в това нещо, как може да те обземе паник атака като се качиш горе - за това трябва да се говори. Не става със забрани, според Игов. Децата винаги ще правят това, ако не им помогнем да намерят алтернатива", смята още психологът.
