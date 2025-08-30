От септември се повишават тол таксите за камиони и тирове

Важна промяна за шофьорите на камиони и тирове. От понеделник държавата отново вдига цените на тол таксите.
Така от 1-ви септември - превозните средства над 3 тона и половина ще трябва да плащат с 10% по-висока такса.
Това е второ увеличение на цените от началото на годината.
През април държавата също вдигна таксите с 10 на сто.
Например, ако до 1-ви април 2025-та - маршрутната карта за даден участък е струвала 10 лева, от 1-ви септември цената й вече ще бъде 12 лева.
А с ръста на тол таксите се увеличават и глобите за нарушителите. Дневно те са около 3000.
„Приходите от пътни такси от началото на годината са в размер на 660 милиона, ние очакване да изпълним целта на бюджета – милиард и 10 млн. Санкцията за неплатена тол такса са вече доста по-сложна функция. Те са в следствие на тарифата за всеки тип категория пътно средство. Така наречената компенсаторна такса и максимален тол също ще бъдат променени“, каза проф. Олег Асенов, директор на националното тол управление.
