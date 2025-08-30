dalivali.bg
От септември се повишават тол таксите за камиони и тирове

Това е второ увеличение на цените от началото на годината

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  00:33 ч. 30.08.2025 г.

Важна промяна за шофьорите на камиони и тирове. От понеделник държавата отново вдига цените на тол таксите.

Така от 1-ви септември - превозните средства над 3 тона и половина ще трябва да плащат с 10% по-висока такса.

Това е второ увеличение на цените от началото на годината.

През април държавата също вдигна таксите с 10 на сто.

Например, ако до 1-ви април 2025-та - маршрутната карта за даден участък е струвала 10 лева, от 1-ви септември цената й вече ще бъде 12 лева.

А с ръста на тол таксите се увеличават и глобите за нарушителите. Дневно те са около 3000.

„Приходите от пътни такси от началото на годината са в размер на 660 милиона, ние очакване да изпълним целта на бюджета – милиард и 10 млн. Санкцията за неплатена тол такса са вече доста по-сложна функция. Те са в следствие на тарифата за всеки тип категория пътно средство. Така наречената компенсаторна такса и максимален тол също ще бъдат променени“, каза проф. Олег Асенов, директор на националното тол управление.

