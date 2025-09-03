Окончателно - от 7 септември, неделя, тол камерите ще следят за скорост, а превишилите - ще бъдат глобявни.

Това съобщи директорът на Националното тол управление - Олег Асенов.

"Като със старта ние ще бъдем готови с 22 отсечки, които ще покриват всики автомагистрали, така и ключови отсечки с висока концентрация на ПТП. Оперативно до края на годината сме подготвили график, с който да бъдат покрити повече от 1200 километра от пътната мрежа", коментира той.

Около 15 октомври ще започне контролът за претоварване на камионите.

В момента се калибрират кантарите за мерене на товара в движение, а точките за контрол ще бъдат публикувани на сайта на националното тол управление, обясни още Асенов.

