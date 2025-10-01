dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 16°
16 Облачно 16°
17 Разкъсана облачност 16°
18 Разкъсана облачност 15°
19 Облачно 14°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

От 850 грама до първи клас: Историята на чудото Момчил

Въпреки множеството диагнози и осемте операции, момчето успява да се пребори

Снимка: Майчин дом

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:34 ч. 01.10.2025 г.

Това е история за силата на духа и надеждата в бъдещето. Преди 7 г. Момчил се ражда 850 грама, а тази година прекрачи прага на училището – въпреки всички диагнози и трудности, пред които се изправя.

На 28 юни 2018 г., в 28-а гестационна седмица поради тежка преекламсия и HELLP синдром, Моника от Троян ражда преждевременно своя син Момчил. Той се появява на бял свят с тегло едва 850 грама и ръст 30 см. Раждането е извършено чрез цезарово сечение от екипа на д-р Емил Гърчев в Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом”.

Снимка: Майчин дом

Още на седмия ден от живота му, поради вродена аномалия на коремните органи, бебето претърпява първата си операция в „Пирогов“.

Следват нови хирургични намеси и тежък престой в неонатологията. На 77-ия ден Момчил е изписан за първи път, вече с тегло 2000 грама, но лечението не приключва дотук. Предстоят нови хоспитализации и операции в други столични болници, докато семейството успява да го прибере у дома едва на шестия месец от живота му.

Едва едно от 10 деца у нас получава кърма в първия час от живота си

Въпреки множеството диагнози – бронхопулмонална дисплазия, пулмонална хипертония и редица усложнения, както и общо осем операции, Момчил успява да се пребори.

Седем години по-късно, това бебе-чудо е здраво и усмихнато дете, което прекрачи прага на училището като първокласник. Историята на Момчил е живо доказателство, че вярата, медицината и човешката сила могат да върнат надеждата дори в най-тежките моменти.

Снимка: Майчин дом

„Ако погледна назад, не знам как сме издържали. Но когато си в такава ситуация, просто се мобилизираш и няма друг избор. Чудесата се случват – и Момчил е нашето чудо. И до днес поддържаме връзка с нашите лекуващи неонатолози, без които нямаше да се справим. Вечно ще сме благодарни на д-р Станислава Хитрова, тя е ангел!“, споделя неговата майка Моника.

Откриха Сектор за кенгуру-грижа за преждевременно родените бебета в „Майчин дом“

Семейството на Моника изказва искрени благодарности за професионализма, подкрепата и грижите на екипа на „Майчин дом“. Те вярват в чудото – и чудото вече ходи на училище.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Изписаха от „Пирогов“ 4-годишния Марти, прегазен от АТВ в „Слънчев бряг“

Изписаха от „Пирогов“ 4-годишния Марти, прегазен от АТВ в „Слънчев бряг“
Мощното земетресение на Филипините: Изнасят десетки чували с тела в хаоса (СНИМКИ, ВИДЕО)

Мощното земетресение на Филипините: Изнасят десетки чували с тела в хаоса (СНИМКИ, ВИДЕО)
Най-малко трима загинали и много ранени при срутване на училище (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-малко трима загинали и много ранени при срутване на училище (СНИМКИ и ВИДЕО)
Борисов предлага да се закрие ДАИ (ВИДЕО)

Борисов предлага да се закрие ДАИ (ВИДЕО)
9 пострадали след катастрофа между бус и тир в София (СНИМКИ)

9 пострадали след катастрофа между бус и тир в София (СНИМКИ)

Тази сутрин
Снимка: Гери, за която пя Роби Уилямс: От 20 години мечтая за този момент
Гери, за която пя Роби Уилямс: От 20 години мечтая за този момент
Снимка: Планът на Тръмп за мир в Близкия изток – рамка за преговори или илюзия?
Планът на Тръмп за мир в Близкия изток – рамка за преговори или илюзия?
Снимка: Финансист: Държавата да спре да вдига заплатите
Финансист: Държавата да спре да вдига заплатите
Лице в лице
Снимка: Иван Пешев и Иво Инджев - гости в "Лице в лице"
Иван Пешев и Иво Инджев - гости в "Лице в лице"
Снимка: Пътят към върха
Пътят към върха
Снимка: Как да пазим сърцето си здраво?
Как да пазим сърцето си здраво?
Тази събота и неделя
Снимка: Голям екран за финала и в София
Голям екран за финала и в София
Снимка: В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Снимка: Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол