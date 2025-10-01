От 850 грама до първи клас: Историята на чудото Момчил

Това е история за силата на духа и надеждата в бъдещето. Преди 7 г. Момчил се ражда 850 грама, а тази година прекрачи прага на училището – въпреки всички диагнози и трудности, пред които се изправя.

На 28 юни 2018 г., в 28-а гестационна седмица поради тежка преекламсия и HELLP синдром, Моника от Троян ражда преждевременно своя син Момчил. Той се появява на бял свят с тегло едва 850 грама и ръст 30 см. Раждането е извършено чрез цезарово сечение от екипа на д-р Емил Гърчев в Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом”.

Снимка: Майчин дом

Още на седмия ден от живота му, поради вродена аномалия на коремните органи, бебето претърпява първата си операция в „Пирогов“.

Следват нови хирургични намеси и тежък престой в неонатологията. На 77-ия ден Момчил е изписан за първи път, вече с тегло 2000 грама, но лечението не приключва дотук. Предстоят нови хоспитализации и операции в други столични болници, докато семейството успява да го прибере у дома едва на шестия месец от живота му.

Въпреки множеството диагнози – бронхопулмонална дисплазия, пулмонална хипертония и редица усложнения, както и общо осем операции, Момчил успява да се пребори.

Седем години по-късно, това бебе-чудо е здраво и усмихнато дете, което прекрачи прага на училището като първокласник. Историята на Момчил е живо доказателство, че вярата, медицината и човешката сила могат да върнат надеждата дори в най-тежките моменти.

Снимка: Майчин дом

„Ако погледна назад, не знам как сме издържали. Но когато си в такава ситуация, просто се мобилизираш и няма друг избор. Чудесата се случват – и Момчил е нашето чудо. И до днес поддържаме връзка с нашите лекуващи неонатолози, без които нямаше да се справим. Вечно ще сме благодарни на д-р Станислава Хитрова, тя е ангел!“, споделя неговата майка Моника.

Семейството на Моника изказва искрени благодарности за професионализма, подкрепата и грижите на екипа на „Майчин дом“. Те вярват в чудото – и чудото вече ходи на училище.