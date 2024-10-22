Във вторник отново ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места около водните басейни, в низините и в котловините ще има мъгли.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и 4 градуса, в София – около 2.

Ще бъде почти тихо с максимални температури между 17 и 22 градуса, в София – около 19, Плевен и Монтана също 19, Велико Търново и Пловдив – 20 градуса, Благоевград – 21, Сандански – 23 градуса.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра - около 10.

По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на отделни места ще има намалена видимост.

Максималните температури ще бъдат между 15 и 18 градуса. В Бургас – 17 градуса, а във Варна – 18. Температурата на морската вода ще е 18 градуса.

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