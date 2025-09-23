dalivali.bg
Осигурени са ваксини срещу коклюш за бременни жени

Имунизацията за тях е безплатна и е по желание

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:40 ч. 23.09.2025 г.

Осигурени са ваксини срещу коклюш за целева имунизация на бременни жени. Това съобщават от онлайн платформата „Плюс мен“.

Имунизацията срещу коклюш за бременни е безплатна и е по желание. Извършва се само при документиран период на бременността между 27-а и 36-а гестационна седмица, включително.

Имунизацията по време на бременност предпазва новороденото през първите седмици от живота му, когато протичането на заболяването е особено тежко и рискът от смъртен изход е най-голям.

От началото на годината в страната са регистрирани 74 случая на коклюш, най-много са в София, Пловдив и Търговище.

Въвеждат се временни противоепидемични мерки срещу коклюш

Анализите показват, че 80% от случаите са сред деца, а най-засегнати са кърмачетата под една година - 32 заболели на 100 000 души, пише БТА.

Лечебните заведения и имунизационните кабинети на регионалните здравни инспекции, в които ще се извършват имунизациите на бременни, са публикувани на сайта „Плюс мен“.

Миналата година в България беше обявена епидемия от коклюш, довела до смъртта на три кърмачета, които не са били имунизирани заради недостигната възраст за ваксиниране, припомнят от „Плюс мен“.

Педиатърът д-р Атанасов: Ваксината срещу коклюш е безопасна за бебета и бременни

Броят на болните тогава беше 2721, най-засегнати отново бяха децата на възраст под една година. От 9 май до края на декември 2024 година бяха въведени временни противоепидемични мерки заради епидемичното разпространение на коклюш.

