Още три банди за първи път в България на Midalidare Rock In The Wine Valley

14 световни групи се включват в петото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, което ще се проведе между 11 и 13 юли 2025-а. Към вече обявените – MANOWAR, W.A.S.P., Alice Cooper, DORO, Michael Schenker, Orden Ogan, H.E.A.T., Floor Jansen, Brainstorm, Twilight Force и Elvenking – се включват и Kissin’ Dynamite, Tungsten и Triumpher

Германската хард рок/хеви метъл група Kissin' Dynamite е известна с дивите си живи изпълнения, които ще видим за първи път в България на Midalidare Rock In The Wine Valley. Бандата има осем студийни албума, като няколко пъти са достигали номер 1 в Rock Radio Airplay Charts.

Tungsten е шведска симфонична метъл група, създадена през 2016 годна от бившия барабанист на Hammerfall Anders Johansson и синовете му Niklas и Karl, допълнени от вокалиста Mike Andersson. Със своята виртуозност и завладяващи песни групата успя да се утвърди на международната метъл сцена.

Triumpher са бандата, която ще има честа да открие Midalidare Rock In The Wine Valley 2025 на 11 юли. Бандата е основана от Mars Triumph през 2019 г. и стилът им се определя като Epic Metal.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 11 до 13 юли 2025 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley -https://midalidarerock.bg